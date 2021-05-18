富邦證報稅E指搞定 便利貸繳稅「好減擔」

因應新冠肺炎疫情升溫，綜所稅申報延長至6月底，財政部估計，今年全國綜所稅報稅戶數約 639 萬戶，預估繳稅金額 1,353 億元。富邦證券提供超便利的報稅工具，只要是富邦證券電子交易客戶，透過電子憑證就可以下載完整所得資料，讓納稅不再需要出門人擠人，報稅輕鬆省時又省力，另外提供E化「富邦便利貸」服務，讓投資人不必再賣股繳稅，透過富邦證券電子憑證報稅、繳稅，一指聰明搞定。

富邦證券指出，去年透過富邦證券電子憑證下載所得申報的投資逾1.9萬人，更有逾5成的投資人直接透過富邦電子憑證直接申報所得稅，富邦證券電子憑證報稅廣受投資人好評，為協助投資人使用電子憑證報稅，今年特別貼心設立憑證報稅專區，只要簡單三個步驟就可以在家完成報稅。

往往投資人在申報所得稅時，都會覺得資金特別卡，因為短期資金需求大增，如何在報稅季聰明靈活打理各項資金需求，是投資理財規劃中重要的一環，特別是今年市場行情正熱，市場上不乏殖利率高、配息穩定的股票，此時面對報稅時大額的資金需求，投資人想持續持有手中股票獲得資本利得，又想把握6月起台股除權息旺季享有配息，就可善用券商不限用途款項借貸服務。

富邦證券說，近日已陸續公布2021年最新股利配發政策，多檔股票殖利率衝破8%，其中不乏超過10%的股票令人驚豔，此時投資人如想左拿股利、右賺價差，免去為了繳稅而忍痛賣出手中持股，就可使用「富邦便利貸」幫助投資人不用賣股變現，輕鬆將股票變成自己隨身的萬用金，幫助投資人在管理大量資金需求的同時，還能繼續參與股票行情坐領股息，輕鬆規劃整體資金的收入支出，讓手中資產發揮最大效益。

富邦證券表示，富邦便利貸提供線上申辦功能，只要事先完成線上簽署、提撥擔保品後，就能隨時申請借款，在家e指輕鬆滑免賣股票資金也能快速入袋，不必再賣股繳稅，讓繳稅更聰明更減擔。

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