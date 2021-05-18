戒備升級 這家銀行行員配頭戴式防護罩服務臨櫃客人

因應國內防疫措施全面升級，也為了更全面保護來訪的客戶與前線同仁，滙豐（台灣）商業銀行今天起全面配發頭戴式防護罩給全台30間分行的前線同仁，應對疫情新變化。

匯豐銀行總經理陳志堅表示，有鑑於疫情快速的變化，再加上金融業服務不中斷的產業特性，適時提供防疫物資給前線同仁，以確保客戶與員工均能受到妥善保護便十分重要。

陳志堅指出，滙豐也將維持中央流行疫情指揮中心的相關指引，在全台分行與所有工作處所落實防疫措施，並在最大的能力範圍內，提升異地辦公或在家上班的人數比例，目前已有超過50%的員工在家上班，其餘員工則採行異地辦公；在此同時亦持續堅守崗位，提供不間斷的金融服務給客戶，與大家共同挺過疫情的挑戰。

滙豐銀行表示，同仁的健康與安全的考量更優先於以往，此次的頭戴式防護罩將優先配發給第一線服務客戶的同仁使用，希望在客戶接待與執行銀行業務的過程中，多增加一層防護，除了提供客戶更安全、更放心的洽公環境，也能讓同仁能在更沒有顧慮與壓力的狀況下，為客戶提供最適切的金融服務。

商品推薦