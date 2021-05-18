快訊

獨家專訪確診者母親：兒子發燒氣喘無人理 2天仍無法送醫

供電一早就黃燈！今若再停電 苦主恐為E、F組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戒備升級 這家銀行行員配頭戴式防護罩服務臨櫃客人

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
滙豐銀行配備頭戴式防護面罩保護客戶也保護員工。圖／滙豐銀行提供
滙豐銀行配備頭戴式防護面罩保護客戶也保護員工。圖／滙豐銀行提供

因應國內防疫措施全面升級，也為了更全面保護來訪的客戶與前線同仁，滙豐（台灣）商業銀行今天起全面配發頭戴式防護罩給全台30間分行的前線同仁，應對疫情新變化。

匯豐銀行總經理陳志堅表示，有鑑於疫情快速的變化，再加上金融業服務不中斷的產業特性，適時提供防疫物資給前線同仁，以確保客戶與員工均能受到妥善保護便十分重要。

陳志堅指出，滙豐也將維持中央流行疫情指揮中心的相關指引，在全台分行與所有工作處所落實防疫措施，並在最大的能力範圍內，提升異地辦公或在家上班的人數比例，目前已有超過50%的員工在家上班，其餘員工則採行異地辦公；在此同時亦持續堅守崗位，提供不間斷的金融服務給客戶，與大家共同挺過疫情的挑戰。

滙豐銀行表示，同仁的健康與安全的考量更優先於以往，此次的頭戴式防護罩將優先配發給第一線服務客戶的同仁使用，希望在客戶接待與執行銀行業務的過程中，多增加一層防護，除了提供客戶更安全、更放心的洽公環境，也能讓同仁能在更沒有顧慮與壓力的狀況下，為客戶提供最適切的金融服務。

延伸閱讀

防疫再升級 北市關渡自然公園全區關閉

苗縣長籲中央疫情指揮中心升級 應由副總統接指揮官

疫情升級！中壢SOGO、大江購物中心縮短營業時間

南僑今大陸A股掛牌上市 盤中漲幅達43.99%

相關新聞

國安基金要進場了？財政部19點30分說明

新冠肺炎疫情升溫，國安基金是否進場備受市場關注，財政部稍早公告，將於晚間19點30分對國安基金事宜進行說明。

對台灣防疫有信心 這家公司將再發每人3,000元消費金

去年台灣經濟受新冠肺炎疫情衝擊，政府發放「三倍券」振興經濟，最近本土疫情高燒，雙北升級三級警戒，更多行業受創，京城銀行（...

戒備升級 這家銀行行員配頭戴式防護罩服務臨櫃客人

因應國內防疫措施全面升級，也為了更全面保護來訪的客戶與前線同仁，滙豐（台灣）商業銀行今天起全面配發頭戴式防護罩給全台30...

元大金啟動多元應變措施 證券大廳電視牆看盤暫停

國內疫情升溫，為確保營運不中斷，落實公平待客保障客戶權益，元大金控（2885）經緊急防疫應變會議通過，即刻展開多項應變措...

新台幣早盤升值5.2分 一度觸及27.99元

新台幣今（18）日早盤以28.06元兌1美元，貶值1.8分開出；台股早盤以15,564.96點開高，新台幣早盤一度觸及2...

防疫保單發燒！公司替全員工投保 業者提醒「封城」列除外項目

本土疫情持續升溫，昨天是雙北三級警戒第一個上班日，部分上班族仍得面對通勤途中的感染風險，也再度掀起防疫險保單熱賣潮，多家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。