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疫情燒 京城銀員工如須出差升級高鐵商務車廂

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

台灣疫情大爆發，企業差旅非必要均暫停，但如仍無法避免，京城銀行（2809）董事長戴誠志與副董事長蔡炅廷表示，考量防疫與員工安全，所有差旅原則暫停，但若有必要南北往來公差、無法避免，京城銀一律讓同仁升級搭乘高鐵商務車廂，以保持防疫安全距離，降低風險。

戴誠志在股東會後受訪表示，京城銀總行在台南，部分單位放在台北，再加上全台分行事務，難免還是有必須跨城市公差的狀況，考量本土疫情嚴重，為了員工安全，公差搭乘高鐵即起均給予升級商務車廂，以利保持相對遠距，降低風險。

蔡炅廷表示，雖然高鐵在防疫升級後也停止自由座，但是標準車廂座位距離還是比商務車廂近，所以為了員工防疫安全考量，如無法避免差旅，一律升級高鐵商務車廂。

另外，相較公股行庫提升防疫警戒多是以行員座位上用餐因應，京城銀行則是維持員工餐廳現場用餐運作，但採取用餐時間分流。京城銀總經理張日政表示，員工到餐廳用餐分為三時段，降低用餐人數外，每位員工用餐都是「獨佔」一張180公分寬大桌，禁止面對面就坐，今天股東會會場的禮堂，也會支援作為員工餐廳使用，其他有空置樓層也都徵用為餐廳使用。

戴誠志表示，座位上用餐可能會有衛生上的問題，畢竟座位上有電腦、文件等，因此還是讓員工到另外的用餐區比較好，但還是必須讓員工用餐環境維持舒適。

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