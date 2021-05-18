元大期貨台南分公司慶喬遷 提供完整一站式金融服務

元大期貨台南分公司深耕府城超過15年， 為期貨同業中唯一扎根台南的期貨商，看好南科園區及沙崙綠能科學城的帶動，在地中小企業百花齊放、北漂人才回流。元大期貨台南分公司將於明(19)日喬遷至台南重要金融商辦-民生商圈，不僅擁有絕佳的金融發展潛力，也將結合證券、銀行、保險服務發揮元大集團綜效，提供在地客戶更全面和完善的金融服務。

元大期貨為台灣期貨商的龍頭，國內外期權市占、獲利能力穩居業界第一，為台灣首家獲得國際財經雜誌《The Asset》2020年最佳期貨商，今年公司以「創新永續 跨境領航」為目標，致力於提供交易人全方位的金融服務，看準台南中小型企業發展趨勢，提供實體經濟服務，成立專責業務團隊，滿足客戶的多元需求，發揮龍頭期貨商的通路實力，為客戶帶來全方位的避險增益服務價值。

元大期貨台南分公司將持續以「證期合一」為業務發展主軸，支持拓展產業法人服務，協助在地企業運用金融工具，有效避險與管控營運成本，深化在地基礎。為歡慶喬遷，元大期貨台南分公司將提供交易健檢服務，針對持有部位進行市場波動損益模擬，協助客戶做好風險控管，針對新開戶祭出交易好禮回饋，自5月1日起至7月31日，即可獲得超商咖啡商品卡，交易達門檻可獲得元大期貨獨家限量「福袋」，讓財富帶著走。

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