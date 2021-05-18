櫃買中心永續發展債券專板 正式啟動

櫃買中心為慶祝永續發展債券制度專板於今(18)日正式啟動，原規劃舉辦專板開板及首批社會責任債券發行上櫃掛牌典禮，因受近期疫情影響，改邀請主管機關、首批社會責任債券發行人及認證機構代表致線上祝賀詞，另盧森堡台北辦事處處長Mrs. Tania Berchem、國際資本市場協會ICMA永續金融負責人Mr. Nicholas Pfaff 及氣候倡議組織CBI執行長Mr. Sean Kidney也透過影片方式祝賀櫃買中心永續發展債券專板制度開板成功，在各方貴賓共同祝賀下，我國債券市場又邁向另一個重要的里程碑。

永續發展是引領人類走向更美好未來的普世價值，櫃買中心為推動永續發展，積極建立永續金融制度，體現台灣的核心價值及提升國際能見度，在主管機關的支持及協助下，參考國際金融市場發展趨勢，整合綠色債券、社會責任債券及可持續發展債券，建置永續發展債券制度專板，同時為提供市場更完整的資訊內容，亦同步進行永續發展債券官網改版(網址： https://www.tpex.org.tw/web/bond/sustainable/?l=zh-tw )。

櫃買中心董事長陳永誠表示，從近年來的極端氣候到去年開始的新冠肺炎疫情，一直到今年臺灣的缺水議題，再再的凸顯出低碳經濟與社會永續發展的重要性，而永續金融則是協助企業邁向永續發展的關鍵助力，期望永續發展債券專版的推出以及這次社會責任債券成功的發行經驗，能吸引更多的銀行與企業加入永續發展債券的行列，為國內債券市場發展帶來成長動能，用資本市場的力量改變世界，創造更美好的未來。

金管會主委黃天牧則表示，台灣也是地球公民的一份子，我國政府積極回應全球永續發展行動與國際接軌，同時兼顧在地化的發展需要，台灣可以在這樣的過程中，扮演更重要的角色以提升在國際社會中的貢獻跟能見度。為因應資本市場發展及ESG、數位科技及高齡社會等三大趨勢，金管會已於2020年正式啟動公司治理3.0、綠色金融行動方案2.0及資本市場藍圖2021-2023等政策，其中，資本市場藍圖2021-2023以「永續發展、普惠金融、提升競爭力及投資人保護」為四大目標，當中規劃建置永續板即為永續發展重要之一環，以此將藉由市場機制引導資金投入永續發展，促使企業自發性注重永續議題。期許透過櫃買中心永續發展債券專板，能夠協助及加速國內綠色經濟與社會效益的投資和發展，並帶動企業社會責任理念落實，讓經濟發展與永續金融得以相輔相成，相信未來在我國經濟的發展上，永續發展債券將持續扮演重要的角色，並成為我國資本市場的新亮點以及台灣的新核心價值。

證期局局長張振山表示，永續發展債券專板象徵台灣的證券市場在債券這部分已跟世界國際結合，同時也代表政府對於推動永續發展的決心，這將帶動整個社會對於產業、金融及社會責任永續發展有共同的支持與認同，期許整個資本市場能夠蓬勃發展，帶動整個國家的永續發展。

此外，國內首批社會責任債券亦於5月18日發行掛牌上櫃，本次社會責任債券的發行人分別為中國信託銀行、永豐銀行及凱基銀行，其資金用途全數運用於社會效益投資計畫之放款；其中，中國信託銀行發行新台幣10億元，所募資金主要用在社會經濟發展和權利保障相關的放款，包括社會公平的補助及社會福利保障等專案：永豐銀行及凱基銀行則分別發行新台幣10億元及7億元，兩家銀行所募資金則運用在放款給受新冠肺炎疫情影響或符合政府中小企業融資政策之對象，以增加就業機會，同時也配合政府都更專案以建造安全可負擔之住宅，以及提供小額貸款給不易取得資金或受疫情影響之人群。

首批三檔社會責任債券均是由安永聯合會計師事務所擔任外部認證機構，發行人及認證機構亦透過影片表達對櫃買中心永續發展債券專板的支持，以及發行公司永續發展之理念及本次所募資金的用途，投資人可至櫃買中心永續發展債券官網參閱相關永續發展債券資訊。

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