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新台幣早盤升值5.2分 一度觸及27.99元
新台幣今（18）日早盤以28.06元兌1美元，貶值1.8分開出；台股早盤以15,564.96點開高，新台幣早盤一度觸及27.99元兌1美元，升值5.2分。
美股周一收跌，道瓊工業指數下跌54.34點，至34,327.79點，跌幅0.2%；標普500指數下跌10.56點，收4,163.29點，跌幅0.3%；那斯達克綜合指數下跌50.93點，收13,379.05點，跌幅0.4%；費城半導體指數下跌0.9%。
美股周一走跌，台股早盤開高後一度拉高至15,964.44點，盤中大漲逾500點，新台幣早盤最低達28.065元兌1美元，貶值2.3分，一度觸及27.99元兌1美元，升值5.2分。
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