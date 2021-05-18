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日盛證券關營業大廳電視牆、單機 暫停現場開戶作業

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

因應中央流行疫情指揮中心防疫升級，為保護投資朋友的身體健康，日盛證券暫時關閉營業大廳電視牆、單機並暫停現場開戶作業。

考量疫情嚴峻，日盛證券籲請投資人多加利用24h不打烊的線上平台進行查詢行情資訊、庫存與下單。申請開戶請使用日盛開戶通APP，文件簽署可使用SMART的M櫃台等。

日盛證券說，分公司櫃檯雖維持正常營業，但僅以提供投資人緊急及必要之服務，如確有至現場服務需求，請先電話聯繫分公司營業員，再行處理。為了守護國人健康，再次提醒務盡量避免出入公共場所，務必配戴口罩、勤洗手、保持社交距離。

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