日盛證券關營業大廳電視牆、單機 暫停現場開戶作業
因應中央流行疫情指揮中心防疫升級，為保護投資朋友的身體健康，日盛證券暫時關閉營業大廳電視牆、單機並暫停現場開戶作業。
考量疫情嚴峻，日盛證券籲請投資人多加利用24h不打烊的線上平台進行查詢行情資訊、庫存與下單。申請開戶請使用日盛開戶通APP，文件簽署可使用SMART的M櫃台等。
日盛證券說，分公司櫃檯雖維持正常營業，但僅以提供投資人緊急及必要之服務，如確有至現場服務需求，請先電話聯繫分公司營業員，再行處理。為了守護國人健康，再次提醒務盡量避免出入公共場所，務必配戴口罩、勤洗手、保持社交距離。
2021報稅眉角
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