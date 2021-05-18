挺全台醫護 富邦人壽擴大非保戶慰問金每人3萬元

新冠肺炎疫情持續升溫，全台第一線醫護與防疫人員疲於奔命，同時也暴露於高風險環境之中，富邦人壽有感前線人員辛勞，針對醫護和防疫人員提供確診關懷慰問金，今（18）日宣布此關懷措施亦擴大至非富邦人壽保戶之醫護和防疫人員，將提供3萬元慰問金致意，展現正向的力量與全台所有醫護與防疫人員一同抗疫、守護台灣。

有感前線人員辛勞，針對醫護和防疫人員提供確診關懷慰問金，對象涵蓋全台醫護人員與防疫人員（如疫調、檢驗、管控追蹤之防疫人員），若不幸確診新冠肺炎，且為富邦人壽保戶，將提供慰問金3~5萬元，此關懷措施亦擴大至非富邦人壽保戶之醫護和防疫人員，提供3萬元慰問金。

富邦人壽表示，秉持保戶優先之服務精神，且為向第一線醫護與防疫人員致意，自2021年1月1日起至2021年12月31日止，富邦人壽不僅提供確診感染新冠肺炎住院治療之保戶6,000元（如同時為醫護與防疫人員則給付3~5萬元），亦擴大慰問金給付對象，涵蓋非保戶且為醫護與防疫人員，包括醫師、護理師和疫調檢驗防疫人員等，確診住院治療者也將提供3萬元慰問金表達關心。

此外，為配合政府防疫工作，富邦人壽持續透過保險科技運用，降低保戶出入醫療院所的機會。全民防疫期間，針對抽樣體檢與高齡體檢，將以視訊生調服務推出體檢替代方案。藉由視訊裝置確認保戶體況與健康告知書上所填寫聲明事項一致，保戶無須前往醫療院所進行體檢，可申請透過視訊裝置來確認體況，以滿足原應進行體檢之目的，也能減少進出醫院之必要。

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