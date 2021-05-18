遠雄人壽提升防疫措施 並提供確診保戶紓困服務

因應疫情升溫，遠雄人壽宣布，除擴大保戶關懷服務，並已啟動同仁居家及異地辦公，降低染疫風險，維持營運不中斷。此外，提供保戶緩繳保費、緩息、確診保戶保單借款降息等服務及紓困措施。

遠雄人壽啟動內勤同仁啟動異地辦公、分流及居家辦公計畫，避免人員過度集中，正常提供保戶服務。此外，外勤同仁暫停通訊處早會課程，全面改採線上業務處理及回應保戶服務需求。另外員工上班期間全程戴口罩並保持社交距離；職場各區定時消毒，停止戶外10人以上社交及室內5人以上訓練活動與會議，輔以視訊或電話會議取代之，內外勤防疫窗口每日進行防疫調查統計回報，如有出現症狀需立即請假就醫，確實落實防疫與健康監控，持續宣導做好健康管理。

同時為確保保戶獲得最佳保障，提供各項服務措施，包括緩繳保費、緩息等保單服務。遠雄人壽表示，確認罹患新型冠狀病毒肺炎住院治療或各種強制隔離之要保人或被保險人，三個月內檢具證明文件申請且經受理，續期保費得自應繳日起緩繳三個月，保單借款利息得減免三個月，且保單借款利息得緩繳三個月。

此外，因疫情而經濟受影響之保戶，即要、被保人因疫情而被實施無薪假或非自願性失業者，及醫護人員，除可享有原適用所有保戶之關懷措施，提出申請且經受理者，尚可享有為期六個月保單借款利率降息2碼之紓困措施。三是針對依法令規範須執行電腦抽樣體檢案件，可採「視訊生調」進行，另可提供一年內之健康檢查報替代，以減少出入醫院之必要。

至於理賠服務方面。啟動因應法定傳染病相關應變措施，對於民國87年之前投保之醫療險保單，將「法定傳染病」列為除外責任者，基於有利於被保險人考量，仍予以給付被保險人。2.保單條款有「加護病房住院保險金」者，因新型冠狀病毒肺炎入住「負壓隔離病房」，比照加護病房住院予以理賠，提供全面保障。如不幸致身故、完全失能，均提供快速理賠服務。

另外，保戶若要辦理保單借款、解約及給付生存金/滿期金等保全服務，因事關保單權利之處分，在考量風險管控前提下，遠雄人壽在疫情期間設置單一窗口負責受理相關業務，並得以傳真方式提出申請。保戶如有保單服務需求，保戶可多加利用官網保戶專區或遠雄人壽行動APP線上辦理，減少面對面接觸機會，如有相關服務需求可撥打服務專線0800-083-083，或上遠雄人壽網站www.fglife.com.tw查詢。

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