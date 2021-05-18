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停課不停學亂象！酷課雲、學習吧好卡 雙北學生抓狂

只剩台南2校要上實體課！全台155所大專改採遠距教學

因應疫情 富邦證即起暫時關閉營業大廳電視牆及單機

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

新冠肺炎疫情升溫，雙北升級第三級警戒外，許多縣市也以準三級警戒規格嚴格辦理，請民眾減少非必要的外出移動；富邦證券自即日起，暫時關閉營業大廳電視牆及單機，歡迎投資人多加使用e點通及e+等軟體看盤、下單，分公司櫃檯仍維持正常營業，提供投資人緊急及必要之服務。

富邦證券表示，雙北目前高中以下已全面停課，疫情相當嚴峻，呼籲投資人，多加使用線上服務，從開戶、下單、及線上文件簽署等事宜，投資人通通可以在家e指完成，若您仍有到現場服務的需求，也請您配合防疫，進入營業場所戴口罩、量體溫及實聯制等措施，請投資人多加體諒及配合!富邦證券除配合富邦金控疫政策外，而為了維護投資人及第一線工作人員的健康及安全，自即日起，全台營業處所每日消毒及加強清潔，櫃台設置透明隔板，並實施進出單一動線及人流管制，落實社交距離。

防疫非常時期，富邦證券關心投資人，即日起盡量避免出入公共場所、勤洗手，多多使用24h不打烊的線上服務，更加強各服務據點的消毒清潔，讓所有投資人安心有保障。

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