守護客戶共渡難關 元大金控及子公司啟動多元關懷措施

國內新冠肺炎疫情升溫，為確保營運不中斷，落實公平待客保障客戶權益，元大金控經緊急防疫應變會議通過，即刻展開多項應變措施，為守護員工與客戶健康安全，元大金控旗下各子公司營業據點皆執行實聯制，進入營業單位必須配戴口罩、噴酒精、量測體溫，各營業據點定期消毒，共同為防疫努力，並發揮金融業正向影響力，提供若干客戶關懷服務，期能減少疫情衝擊，攜手各界共渡難關。

●元大證券暫停開放營業大廳電視牆 櫃檯正常服務

元大證券自5月17日至5月28日暫時關閉全台146家分公司營業大廳電視牆看盤及單機查詢下單服務，籲請客戶可多加利用「投資先生」等多元線上平台查詢行情資訊、下單、申請開戶及文件簽署事宜；如有必須至現場櫃檯辦理業務需求，因實施實聯制及人流管制措施，造成不便，也請見諒。

●元大銀行網路銀行便捷服務 小規模營業人貸款專案至12月底

需要紓困或緩繳的個人金融貸款客戶，可於6月底前向元大銀行客服中心提出申請，客服同仁會立刻協助辦理相關緩繳紓困方案；另外，有稅籍登記且每月銷售額未達使用統一發票標準的營業人，也可申請小規模營業人貸款專案融通，每個營業人最高可申請50萬元，到12月底前，可享固定利率1%之優惠貸款利率。元大銀行也鼓勵民眾多加利用元大銀行「元大e櫃台」、網路銀行及行動銀行等線上平台，皆提供24小時不中斷的低接觸便捷金融服務。

●元大人壽因應疫情保單服務從優 與保護共體時艱

元大人壽協助保戶度過難關，針對罹患新冠肺炎保戶持續推動「因應疫情保單服務從優措施」，包括：續期保險費緩繳、保險單借款利息展延、傳真受理特定保全服務。此外，醫療險保單將新冠肺炎納入理賠給付，若因新冠肺炎入住負壓病房治療期間亦比照加護病房辦理給付。

●元大投信全力維護公司營運穩定投資人權益

元大投信因應市場可能動盪與投資人申贖權益，前中後台單位配合各督導主管之指揮，先前已有進行異地及居家辦公相關的規劃與演練安排，隨時可因應疫情發展迅速調整，全力維護公司營運穩定與投資人權益。

●元大期貨落實風控機制 盤前關懷客戶部位

元大期貨確保24小時服務不中斷，客服中心排定分流到班，積極協助客戶透過線上作業，降低臨櫃辦理作業；且各部門落實風控，於每日盤前關懷客戶交易部位，因應市場迅速變化，提醒投資人做好風險控管機制。

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