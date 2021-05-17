雙北三級疫情警戒 富邦證暫時關閉營業大廳電視牆單機

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

新冠肺炎疫情升溫，雙北升級第三級警戒外，許多縣市也以準三級警戒規格嚴格辦理，請民眾減少非必要的外出移動，券商跟著總動員。富邦證券宣布，自17日起，暫時關閉營業大廳電視牆及單機，建議投資人多加使用e點通及e+等軟體看盤、下單，分公司櫃檯仍維持正常營業，提供投資人緊急及必要之服務。

富邦證券表示，雙北目前高中以下已全面停課，疫情相當嚴峻，呼籲投資人，多加使用線上服務，從開戶、下單、及線上文件簽署等事宜，投資人通通可以在家e指完成，若您仍有到現場服務的需求，也請您配合防疫，進入營業場所戴口罩、量體溫及實聯制等措施，請投資人多加體諒及配合!富邦證券除配合富邦金控疫政策外，而為了維護投資人及第一線工作人員的健康及安全，自即日起，全台營業處所每日消毒及加強清潔，櫃台設置透明隔板，並實施進出單一動線及人流管制，落實社交距離。

富邦金控 疫情

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