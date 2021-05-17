合庫內勤同仁確診 將採取緊急應變措施

雙北地區疫情持續升溫，合庫銀行透過該行通報機制，接獲新北地區內勤單位某位同仁於今（17）日傍晚經衛生單位通報為陽性，並通知該同仁在家等候安排之訊息。

該行考量同仁健康狀況及降低染疫風險，該內勤單位將僅維持最少辦公人力，並視疫調結果再行調整，同時請該員鄰近區域所有同仁自明（18）日起居家辦公，於居家期間加強自我健康監測與管理。

該行迅即安排專業清潔廠商進行全棟消毒作業並啟動備援機制，請鄰近其他內勤單位全力支援，另啟動部分人員居家辦公計劃，以確保營運不中斷。

合庫銀表示，全力配合疫情指揮中心疫調要求，辦理後續居家隔離或居家檢疫等相關事項。該行同時說明，該確診同仁負責之工作項目多屬文書類作業，並非第一線櫃檯人員無須直接面對客戶。

合庫（5880）將落實各項防疫工作，滾動式精進防疫措施，將隨時調整各項防疫作為。

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