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想存人民幣？央行：這幾家銀行利率最優

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行今公布，4月銀行人民幣存款餘額為人民幣2,391.12億元，月減人民幣25.22億元，連二月下滑，並跌至五個月新低。本報系資料照片
中央銀行今公布，4月銀行人民幣存款餘額為人民幣2,391.12億元，月減人民幣25.22億元，連二月下滑，並跌至五個月新低。本報系資料照片

人民幣存款利率溜滑梯，投資魅力大減。中央銀行今（17）日公布，4月銀行人民幣存款餘額為人民幣2,391.12億元，月減人民幣25.22億元，連二月下滑，並跌至五個月新低。

根據央行蒐集到的資料，目前國銀各天期最優的人民幣專案定存利率，1個月期為永豐銀行的3.05%，3個月期為陽信銀行的2.1%，6個月期是永豐銀行的2.4％，9個月期為日盛銀行的1.8%，1年期為台中銀行的2.3%。

與3月底相較，3個月期最高存款利率下調0.2個百分點，6個月期上修0.1個百分點。

央行外匯局副局長陳婉寧指出，4月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款為人民幣2,075.81億元，月減人民幣23.87億元。

進一步分析DBU人民幣存款減少主因，定存、活存均為減少，個人戶、法人戶也全數減碼人民幣存款，其中又以法人戶減少幅度較大，減少主因為用以支付三角貿易貨款。

在OBU部分，人民幣存款月減1.35億元，減少幅度不大。

對於國銀人民幣存款餘額持續縮水，陳婉寧表示，近期人民幣匯率變化不大，人民幣存款減少主因可能是人民幣存款利率走低，投資人對人民幣的配置需求有不同想法。

陳婉寧說，「有些投資人可能選擇長天期的人民幣債券、鎖住較長的天期、享受比較高的利率，所以近期有壽險、投信業匯出投資，除投資人民幣債券外，也可能在匯出去後轉投其他外幣的投資商品。」

在個人戶方面，比起日益滑落的人民幣存款利率，有些投資人選擇其他收益率較高的商品，例如人民幣計價基金。陳婉寧表示，「有些投資人可能看好疫情後中國經濟復甦，所以把人民幣存款轉成投資人民幣計價基金。」

央行提供資料顯示，4月人民幣計價基金新成立兩檔，募集金額為人民幣1.7億元，都是債券型基金，主要投資人為法人。另外，人民幣基金4月淨申購金額為人民幣3.09億元。

人民幣匯率

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