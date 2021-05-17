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國安基金要進場了？財政部19點30分說明

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
國安基金執行秘書阮清華。圖／聯合報系資料照片
國安基金執行秘書阮清華。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情升溫，國安基金是否進場備受市場關注，財政部稍早公告，將於晚間19點30分對國安基金事宜進行說明。

台股今（17）日受到疫情影響收跌473點，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華下午時表示，市場受雙北上午宣布的消息可能有些嚇壞，不過後來有拉回一些，台股收跌狀況還算是平穩，暫無開會計劃，國安基金明日將繼續觀察。

不過財政部晚間發出通知，阮清華將於晚間19點30分對國安基金事宜進行說明。

國安基金 財政部 台股

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