兆豐證券升級營業場所防疫 防疫接力賽不掉棒

近幾日疫情轉趨嚴峻，政府的防疫措施不斷升級，不僅要精準防堵傳染源，也要安定人心一起防疫。兆豐證券董事長陳佩君、總經理吳明宗今（17）日上班即致全體員工一封信，傳遞關心，更要穩住每一位同仁的心，提到「面對疫情帶來的動盪，我們更要擁有堅定的內心，相互支援、同心努力，確保營運不中斷」，展現上下齊心拚防疫的決心，並積極提升營業場所防疫措施。

兆豐證券表示，公司有責任打造一個健康安全的工作環境，從去年新冠肺炎開始，公司的防疫未曾間斷，並隨疫情變化滾動式調整防疫措施，目前雙北進入防疫第三級，公司也及時提升防疫措施，包含兩大主軸。

一、遵守企業持續營運指引之防疫指定，啟動企業持續營運因應措施。如自5月13日起啟動異樓層辦公；自5月17日啟動異地上班、進出總公司與分公司實施實聯制、及兆豐證券全台44個服務據點，暫時關閉營業大廳電視牆及單機。

各營業據點現場櫃檯皆正常營業，提供服務，但為了保護客戶健康，除了採取實聯制外，也會採取人流管制。此外，必要會議則採視訊方式進行。

二、落實工作、營業場所及個人衛生管理。自5月16日起總公司全棟已預防性消毒，並至5月28日暫停廠商及訪客來訪，若有緊急需求，須經部門主管同意。

而為了降低同仁接觸風險，所有郵件、包裹、書面文件都在各樓層設有專用放置區域，並且鼓勵同仁自帶餐點，或參加公司訂餐服務。

兆豐證券也呼籲投資人，多加利用線上平台服務，進行開戶申請、庫存、交易報價資訊查詢及文件簽署等事宜，若有疑問，善用兆豐證券理財網的線上客服，或以電話與分公司人員聯繫。除非法令規定必須臨櫃辦理，可以透過預約，親臨營業據點辦理。在疫情嚴峻時，透過各項防疫措施及線上服務，讓投資人安心。

陳佩君指出，現在疫情升級，兆豐證券將全力防疫，一起完成這場不能掉棒的接力賽，守護投資人及員工的健康。

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