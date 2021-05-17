別只看一天行情！ 證期局蔡麗玲：投資人不要慌了手腳

台股國內新冠疫情擴大影響，今（17）日一開盤一度重挫逾511點，金管會呼籲投資人冷靜外，從明天起也擬開始實施二大穩定措施，包括強化市場監視，防止「禿鷹流言」及價量異常外，也要落實加強注意違約交割，要求券商做好KYC（認識客戶）。證期局副局長蔡麗玲則提醒投資人，千萬不要慌了手腳，台股行情真的不要只看一天。

今日台股加權指數終場收15,353點，下跌473點，跌幅2.99%。據證期局統計，包括日股今日跌幅0.92%、韓股下跌0.6%，甚至港股與新加坡股市甚至還上漲，分別上漲0.59%、0.81%，較其他亞股弱勢。蔡麗玲說，所以台股相對亞股跌幅過深，投資人不要慌了手腳，投資要回歸基本面。她也強調「台股行情真的不要只看一天」，周六才發布疫情升級，開盤第一天看來也比預期好，顯示多數投資人還是理性，不過還是要提醒人注意。

金管會也說，已加強採行下列兩項措施。一是持續強化股市監視制度。金管會持續督導證交所及櫃買中心加強對市場監視能力，如發現有異常價量或有人刻意散播股市流言，將依規定辦理。蔡麗玲說，一旦監視發現無論價或量有異常，都會進行相關分析處理。另外，若有刻意散播謠言或是流言「刻意」去影響股市，依證交所155條規定，將有刑事責任，將會分析後移送檢調司法單位處理。

二是健全交易環境與防範可能風險。金管會已督導證交所及櫃買中心落實防範鉅額違約機制，加強注意違約案件相關之買賣是否有異常態樣，並留意整體市場違約風險變化，適時因應，以避免發生重大影響市場秩序及交割安全情事。

作業上會請券商加強有關認識客戶（KYC），了解客戶投資部位，有沒有異常，留意有沒有可能產生違約風險的狀況，適時防範或是提醒客戶風險，若是信用交易要不要增提擔保品或處理其部位，券商會依客戶狀況溝通。至於今日台股擔保維持率與違約交割情形，明天早上才會公布。蔡麗玲說，目前台股違約沒有異常，違約比率只約百萬分之2或3上下左右。

至於傳有科技公司員工染疫，蔡麗玲說，上市櫃、公開公會若有員工染疫可能對營運影響時或需要澄清時，由公司自行發布重訊，會請交易所提醒公司對外澄清。台股下跌近13%，是否已屬「非理性下跌」？蔡麗玲說，投資人有一點過度的反應，因此金管會提醒投資人多關注公司基本面，不要因外界一時消息去影響投資決策，也公布三大法人買賣超數字，給投資人參考，建議投資最終回歸基本面，「不要因為一時心慌，而做了不利長期報酬投資的做法」。理性非理性還要綜合判斷，但顯然投資人已受到消息面影響。

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