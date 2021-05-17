創新高！國泰金2020年隱含價值首破兆元 每股EV 86.8元

國泰金（2882）今（17）日因應新冠疫情，改為線上舉辦法人說明會，由總經理李長庚主持。第1季法說會除公布首季營運外，同時也公布2020年底國壽隱含價值（Embedded Value，簡稱EV），2020年底隱含價值1兆1440億元，首度突破兆元大關，相較2019年底的9350億元，年增22.35%，換算國壽每股EV為195.5元，若以金控股本來看，每股EV為86.8元。以目前國泰金17日收盤市價僅48.65元來看，股價明顯委屈。

國泰人壽發言兼副總林昭廷表示，2020年隱含價值假設跟過去一致，不過美國公布十年期美債上調30個基本點，今年報酬率假設有較去年上升，因此有效契約投資報酬率提高，台幣帳戶3.67%~2040年4.70%；美元帳戶4.26%~2040年5.31%，整體等價投資報酬率3.97%，較去年度的3.91%高6個百分點。調整後淨值成長20%，反應金融資產未實現增加及去年稅後所致。有效契約價值扣掉資本成本大幅成長28%。因此2020年底隱含價值1兆1440億元，相較2019年底的9350億元，年增22.35%，換算國壽每股EV為195.5元，若以金控股本來看，每股EV為86.8元。

林昭廷說，預估未來一年新契約價值扣除成本345億元，略低於去年預估的350億元，不過相差不多，資本成本與其他精算假設都跟過去一年都一樣。於不同貼現率假設下，前後期未來一年新契約價值區間為320~373億元。換算去年底的精算價值為1兆4,460億元，年增16%，國壽每股AV為247.2元，換算金控股本每股AV為109.8元。

2019年底調整後淨值為6208億元，因為去年個體稅後淨利及所有金融資產未實現損益有793億元，其他外匯價值準備金減少等調整93億元，因此調整後淨值達到7,430億元。

林昭廷說，此次投資收益率的假設是反應現在開始對未來的預期 ，今年第一季固定收益配置在新錢收益率大抵上相對3.65%，去年第四季整個新錢

固定利息在3% ，目前新錢投報率假設是比較樂觀，因此反應在新契約假設上。

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