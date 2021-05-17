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雙北明起高中職以下停課 第一銀行供申請防疫照顧假

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
各縣市陸續宣布高中職以下學校，全部或部分停課。第一銀行表示，有需求的員工可申請給薪優於法令的「防疫照顧假」，且併入年度事假天數於14天內給薪。圖／資料照片
各縣市陸續宣布高中職以下學校，全部或部分停課。第一銀行表示，有需求的員工可申請給薪優於法令的「防疫照顧假」，且併入年度事假天數於14天內給薪。圖／資料照片

新冠肺炎疫情升溫，各縣市陸續宣布高中職以下學校，全部或部分停課，第一銀行表示，有需求的員工可申請給薪優於法令的「防疫照顧假」，且併入年度事假天數於14天內給薪。

為落實員工照護並配合政府防疫政策，第一銀行自去年2月起開放員工申請防疫照顧假，截至目前已有近400人次申請。此外，尚有逾百位行員（以海外分行同仁返臺為主）申請「防疫隔離假」，同樣可併入年度事假天數於14天內給薪；另，駐外人員調任回臺，還額外給予7天自主健康管理的公假，返回駐地也是依當地規定天數全部給予有薪假。

對於疫情期間，駐外員工因探親衍生必要檢疫費用補助，第一銀行至今已補助超過32萬元；且為提升駐外人員士氣，自去年起全面發放慰問金，每人每半年最高3萬元，截至去年底，發放總金額逾700萬元，有356人次受惠。

為積極配合政府強化民眾接種新冠病毒疫苗意願，第一銀行日前宣布同仁可申請「疫苗接種假」，併入年度病假天數於30天內給薪，現也有近10人申請。

第一銀行

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