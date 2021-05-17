外資質疑股利發太少 國泰金法說：明年有機會更高

國泰金（2882）今（日）下午召開第1季線上法人說明會，針對今年股東會擬配發現金股利2.5元，被外界解讀不夠貼近投資人想要有穩定收益報酬的想法 ，因此不利股價表現，明年股息能否多配一些，成為下午外資法人法說會上詢問焦點。

國泰金財務長陳晏如表示，台灣疫情攀升，金控股價跌蠻多，已經有超跌的情形。至於明年能否多配股息，考量市場波動情形跟固定收益配置狀況。不過國壽發言人兼副總林昭廷補充表示，因法令規定處分債券獲利要提存較多盈餘公積，導致國壽無法上繳獲利給金控，今年前四月大賺620億元，處分股票利得遠大於債券，希望向金管會爭取同意可分配盈餘上繳下，明年的現金股利有機會比今年來得高。

林昭廷說，台灣法令規定，債券已實現利益需要提存較多特別盈餘公積，導致去年獲利來源有600多億元是來自債券實現利益，卻不能上繳金控，今年預期應該會股票資本利得遠大於債券的資本利得，因此原則上，整個市場還是波動，但若能維持前四月這樣，可分配盈餘有望比去年多，但還是需要金管會核准。林昭廷說「國壽今年會努力，若有比較好的狀態，能分配的話，也希望能達到投資人的預期」。

國泰金財務長陳晏如解釋股利政策，是因為國壽近二三年針對海外固定收益債券部位，有做結構上的優化， 有比較多沒到期的處分利益，無法上繳金控所致。此外，雖然前4月國泰金獲利已超過712億元，距離去年全年獲利758億元不遠，不過後面還剩七、八個月，仍有疫情不確定因素，今年整個狀態還是蠻波動，能否多上繳，還是要看未來獲利來源中，固定收益占比而定。

陳晏如強調，國泰金去年雖然沒有多配現金股利，「但也是另一種形式的增資」，主要也是為了給國泰金厚實資本餘裕，尤其在疫情動盪之際，把更多資金放在手上，以備長期投資機會浮現，是基於資本適足率長期考量，另外也為接軌IFRS17做準備。未來是否多配發現金股利，還是參考同業相對水準，同時亦會考量股東投資人對於穩定現金股息的需要，來做全盤的考量跟決定。

據國泰金今日法說會報告內容，國壽儘管首季大舉實現股票利益，但截至3月底持有國內股票部位仍高達4,920億元，較去年底增加540億元，投資報酬率更高達30.2%，創下新高紀錄，占整體資金運用比重約在7.1%；至於國外股票部位亦達到4250億元，占比為6.1%，國外股票投報率為16.7%，亦是相當亮眼績效，整體國內外股票部位比重合計約13.2%。

林昭廷說，目前國內股票百分比占率是比較低 ，要不要伺機加碼，要看市場狀況，一直在改變。但他說國壽現金部位相當充裕（截至首季底是2670億元），不論是國外固定收益或是這波台股下跌也給團隊很好的機會，只要是優質而超跌的股票，都會逢低適度去進場。陳晏如則說，質優的高股息個或一些基本面沒有變化的科技股，都是國泰金可布建的標的。

國壽首季海外債券部位高逾4兆元，投報率亦高達6.5%相當亮眼。整體首季避險後投資收益率高達6.3%，遠高於去年底的3.93%。避險前經常性投資收益率為2.79%，不如去年同期的3.11%。林昭廷說，經常性收益率較去年同期下降，主要因2020年以來市場利率下滑，影響新佈建部位之利息收入，惟今年以來美債利率反彈，將有助於經常性收益逐漸提，預估未來幾年經常性收益率都會走高。今年預估避險前經常性投資收益率目標在3.11%以上。

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