疫情升溫！ 新光人壽啟動居家、異地辦公 4大防疫措施出爐

新光人壽為因應新型冠狀病毒疫情變化，已於去年成立防疫小組，強化宣導防疫衛生，每日追蹤並維護員工健康，並制定統一的防疫分級應變措施，視需要隨時啟動，確保營運正常，保戶權益不受疫情影響。隨著近期疫情升溫，進入社區感染階段，新光人壽自5月初啟動分級應變措施，啟動居家、異地辦公，各單位員工分為A、B二組，執行業務分流，以確保員工健康，保戶服務與公司營運正常運作；同時於假日期間，辦公大樓加強消毒作業。

自去年新型冠狀病毒爆發以來，新壽不斷超前部署，關注疫情變化，制定與執行各項防疫措施，以避免感染風險。一、加強職場環境清潔，提高公共空間消毒頻率，各出入口放置酒精加強人員手部清潔。二、大樓人員進出管控採實聯制，進出須量測體溫，指定樓層設立訪客接待區，與辦公空間區隔，外部人士不可進入辦公區域。三、強化全體同仁防疫意識，落實宣導自主健康管理的重要，落實每日防疫通報；上班時間、參與會議、訓練活動時，保持社交距離，全程佩戴口罩，5人以上會議一律採線上視訊。四、制定營運持續計畫（Business Continuity Planning, BCP）、配置安全遠端辦公軟硬體設備，定期執行居家辦公演練，維持商業流程的正常運作。

新光人壽積極善盡企業社會責任，於防疫期間，亦提供客戶更優質的關懷及照顧，除了鼓勵保戶多使用線上交易、智能客服等數位自主服務外，針對部份醫療險更取消法定傳染病之疾病等待期30日限制，提供保戶即時保障。

為了讓民眾能進一步安心防疫，也與時俱進陸續推出抗疫商品，例如「新光人壽活力罩一年期住院日額健康保險」，結合法定傳染病住院保障加倍特色，30歲男性一年保費只要910元即可享有每天住院最高5,000元日額的保障，輕鬆打造安全防護網，鼓勵保戶及早規劃、有備無患。「新光人壽好時光住院醫療定期健康保險」，提供住院日額、加護病房、住院關懷、長期住院生活補助、負壓隔離病房等保險金，提供保戶擁有完整的醫療保障。

面對疫情的詭譎多變，新光人壽持續以最嚴謹的態度執行高規格防疫機制，守護每一位客戶和員工健康，維護辦公場所安全，並確保各項營運及客戶服務持續不中斷。

商品推薦