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台新金砸數千萬 全額補助員工自費疫苗、2日支薪疫苗假

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北即時報導

國內疫情日趨嚴峻，台新金控（2887）總經理林維俊今（17）日表示，為守護同仁身體健康，共同維護穩定安全的工作環境，並積極響應政府新冠肺炎疫苗施打政策，自即日起，全額補助同仁自費施打新冠肺炎疫苗費用，國內補助最高1,200元，海外同仁依當地政策由公司提供全額補助。為體恤員工接種可能產生之不適反應，接種疫苗員工得申請兩日支薪疫苗接種假，傾力共同防疫。推估該公司上述措施至少需投入逾數千萬元。

林維俊補充，除前述積極防疫舉措外，台新自去年疫情爆發即逐步完善疫情分級因應作業SOP，除持續實施人員分流採取彈性上下班，避免員工尖峰時間人潮集中的感染風險．並於5月初重啟每日防疫通報機制，要求員工全程戴口罩外，並禁止外部廠商、訪客等進入辦公區域。

日前(5/11)中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒標準，台新立即同步升級防疫措施，例如啟動異地備援、減少實體會議與限制實體會議人數、停辦大型活動、各類社交餐敘與員工社團活動，以及停用員工餐廳及員工紓壓按摩坊等，減少員工跨辦公大樓移動，以降低群聚感染風險，確保持續營運能力。

疫情 台新金控 疫苗

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