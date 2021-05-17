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疫情警戒！ 第一金人壽暫停臨櫃服務

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
因應疫情警戒升高，第一金人壽宣布，為保護保戶、防止接觸傳染，暫停保戶臨櫃辦理服務。圖／聯合報系資料照片
因應疫情警戒升高，第一金人壽宣布，為保護保戶、防止接觸傳染，暫停保戶臨櫃辦理服務。圖／聯合報系資料照片

因應疫情警戒升高，第一金人壽宣布，為保護保戶、防止接觸傳染，暫停保戶臨櫃辦理服務。

第一金人壽指出，近期新冠肺炎疫情升溫，為保護保戶、防止接觸傳染，自5月18（二）起至5月28（五）止暫停保戶臨櫃辦理服務， 期間保戶仍可透過保戶服務專區進行線上查詢／變更，亦可利用傳真（傳真號碼02-87806977）、email， 或是郵寄方式辦理契約變更作業，亦可撥打第一金人壽免費客戶服務專線 0800-001-110，由專人服務。

第一金 疫情 肺炎

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