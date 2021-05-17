宇瞻升級抗疫措施 實施三密措施

因應台灣新冠肺炎疫情嚴峻，宇瞻(8271)今(17)日起宣布配合施行三密措施：避免密集、避免密接、避免密閉。目前採取各單位分流制，除部分同仁在家遠距工作外，需到公司上班者則施行進入辦公空間前量測體溫、全程配戴口罩以及延長彈性上下班時間；同時嚴加禁止訪客以及改用線上會議，並配合相關公告請所有同仁遵守，確保廠區環境安全。

宇瞻上周即開始準備疫情應變措施，今早宣布即刻生效；在參考企業持續營運指引的前提下，以保護員工安全為第一優先，以分區分流模式維持營運正常，考量到員工多來自雙北生活圈，因應疫情提供員工防疫照顧假與防疫隔離假；至於原訂5月27日舉行的股東會，將會依照中央疫情指揮中心的規範以及金管會主管機關的措施，隨時機動調整，目前仍照常舉行。

雖然此波疫情蔓延快速，但因為去年宇瞻即規劃對應措施並進行模擬演練，同仁已能立即反應。而對於重要的合作夥伴與客戶，總經理張家騉表示，無論是廠房、供應鏈或是出貨端，內部已安排多種對應模式，以確保生產排程與出貨之影響降至最低。

面對疫情需全國同心對抗，宇瞻將盡最大力量攜手同仁、合作夥伴齊心合作，善盡企業社會責任，呼應永續營運趨勢，照顧所有利害關係人的權益。

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