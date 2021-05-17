醫療證明免臨櫃 富邦壽與北市府推「保險理賠醫起通」

新冠疫情升溫，雙北升級第三級，民眾減少外出甚至到醫院臨櫃辦理賠，富邦人壽今（17）日表示，為簡化理賠流程，投入台北市政府「保險理賠醫起通」計畫，串聯臺北市立聯合醫院（7家院區）、國泰醫院、新光醫院及萬芳醫院進行合作，提供醫療文件資料共享服務。

在主管機關的整合之下，富邦人壽等14家保險公司與臺北市政府攜手啟動「保險理賠醫起通」計畫。富邦人壽表示，自今年5月起，只要保戶向參加醫院申請授權，並經富邦同仁協助使用行動理賠完成申請，診斷證明及費用證明等文件即會透過「保險科技運用共享平台」自動提供給保險公司。保戶不用再奔波遞件，大幅降低申請理賠所需的時間，讓保戶享有更快速、便捷、友善的保險理賠一站式服務。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，身為富邦金控旗下子公司，富邦人壽為台灣保險領導品牌，深耕台灣市場多年已具備高度企業影響力，將影響力化為實質的行動力，並持續擴大保險服務的廣度和深度，積極展現異業結盟的領導力與其他企業合作，以客戶為中心思考全力推動，發揮1+1不只大於2的效益，並使其加乘效果讓客戶有感。

除了理賠服務外，在繳費與保全服務方面，富邦人壽也發揮跨域合作影響力，不僅攜手台北富邦銀行及LINE Pay，共同規劃「LINE Pay綁卡繳保費」服務，以LINE Pay為入口，進入綁定指定銀行信用卡繳納保費，省去填寫信用卡資料時間；也與TWID身分識別中心合作推行「行動身分識別服務(MID)運用」，針對變更案件抽樣所進行的保全電訪確認作業，保戶可透過手機號碼進行實名身分識別、確認契約變更內容，無須等候保險公司電訪，大幅提升保全服務效率。兩項服務皆已獲主管機關核准試辦，富邦人壽將持續引領保險服務創新應用，加速保險服務效率與流程，並兼顧保障保戶權益，提供最優質且便利的服務體驗。

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