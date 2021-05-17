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新台幣貶值4.3分 午盤暫收28.055元
新台幣今（17）日午盤貶值4.3分，暫收28.055元兌1美元，成交金額11.28億美元；新台幣上午盤一度觸及28.09元兌1美元，貶值7.8分。
美股上周五收漲， 台股面臨疫情加劇衝擊，早盤以15,554.99點開出，下跌272.1點，盤中雖一度跌幅收斂，但在疫情仍持續擴散下，指數再往下掉，新台幣早盤以28.04元兌1美元，貶值2.8分開出。
新台幣上午盤最高達27.995元兌1美元，升值1.7分，最低則達28.09元兌1美元，貶值7.8分，午盤以28.055元暫收。
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