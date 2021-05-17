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股匯雙殺！新台幣早盤貶值7.8分 一度觸及28.09元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
新台幣。（路透）
新台幣。（路透）

新台幣今（14）日早盤以28.04元兌1美元，貶值2.8分開出；台股早盤以15,554.99點開低，新台幣早盤一度觸及28.09元兌1美元，貶值7.8分。

美股上周五收漲，道瓊工業指數上周五收盤上漲360.68點；標普500上漲1.5%；那斯達克指數大漲2.3%；費城半導體指數勁揚3%。

台股面臨疫情加劇衝擊，早盤以15,554.99點開出，下跌272.1點，早盤一度下滑至15,262.47點，下跌564.47點，盤中跌幅收斂，新台幣早盤以值開出，一度觸及28.09元兌1美元，貶值7.8分。

新台幣 台股

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