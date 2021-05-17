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因應雙北疫情升級 合庫啟動高規格防疫措施

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導

隨著國內疫情不斷蔓延，合庫銀行展現高效率之防疫應變能力，宣布自即日採行更高規格防疫措施，以保護客戶同時也照顧員工的健康。

合庫銀行5月15日起完成第一階段異地辦公布署，5月17日啟動第二階段異地辦公機制，總行大樓各單位包含合庫金控（5880）人員進行異地辦公 ，落實人員分流；此外，為進一步降低人員移動產生傳播風險，該行宣布減少非急迫性的會議，儘量採行視訊方式召開；各部門教育訓練、業務會議等，亦改採視訊或延期舉行。

合庫銀行位於雙北市區的營業據點計有96家分行，針對營業單位之備援計畫均已備妥完善，可確保營運不會因疫情中斷，另也建議儘量採取電話及視訊方式洽訪客戶；合庫銀行同時也清查實際居住蘆州及萬華等較高風險地區同仁數，並未超過全體員工人數之1%，評估人力調度應無虞，合庫銀行刻正規劃在必要時啟動員工居家辦公機制，以有效分散及降低風險，確保不論疫情如何變化，均可提供客戶安心的服務品質。

合庫銀行已啟動分行客戶實聯制，並增加委請專業廠商對總行及各營業單位進行環境消毒之頻率，同時強化各項防疫措施，如電梯搭乘人數限制、嚴禁於電梯內交談與飲食、員工餐廳改以打包帶回個人座位使用、暫停非急迫性或必要性之拜訪等。

合庫金 疫情 視訊

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