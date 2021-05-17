疫情警戒升級 彰銀高規格十項措施防疫

央流行疫情指揮中心110年5月15日宣布提升雙北疫情警戒至第三級，彰化銀行（2801）成立疫情指揮小組，由總經理周朝崇擔任召集人，因應疫情滾動式調整應變措施，並且推出十項因應作法。

一、 彰銀（2801）已緊急採購防護面罩，即日起優先配發高風險地區營業單位面對客戶第一線櫃檯人員，降低同仁暴露於疫情風險，同時維持金融服務不中斷。

二、 處於高風險地區之營業單位（萬華、雙園、西門），授權營業單位主管採最低必要人力營運。各營業單位由所屬區營運處指定鄰近分行為異地備援日常交易處理場所，相關人員之調派由人力資源處統籌辦理。

三、 為避免通勤人員集中於尖峰時刻搭乘大眾交通工具，總行單位規劃採3梯分流上班、雙北地區之營業單位則採二梯分流上班。

四、 嚴格要求客戶進入各營業場所皆須佩戴口罩、酒精消毒手部、保持社交距離、人流管制，並施行實聯制。彰銀並開發數位化實聯制，利用掃描QR Code來填寫姓名及電話，以降低接觸機會。該實聯制資料僅配合主管機關疫情調查及聯繫使用，保存28日後刪除，民眾無須擔心個資外洩。

五、 彰銀自5月17日起，總行重要單位採異地備援方式辦公，其餘總行單位採同棟異層方式作業，並輔以電梯分流、大樓安全門管制、設置公文交換區、減少開會、活動、教育訓練、考試等，儘量改以線上方式進行，進行門禁管理，嚴禁快遞、收送件人員進入大樓辦公區，客戶、訪客採實聯制、並進行人流及總量管制。關閉員工餐廳用餐區，改以預訂餐盒方式供餐、理髮部、洗衣部、福利社、北投招待所。

六、 各單位依其業務需要，就相關之電腦檔案、報表、公文…等進行備份，以利同仁於異層或異地上班時，得接續作業，使業務正常運作。如員工需居家辦公時，應依「彰化銀行網際網路VPN管理辦法」辦理。

七、 彰銀除落實員工個人健康防護外，員工每日上班前量測體溫，並責請專人每日監控「通報日報表」線上系統，如有健康異常情形，即刻深入了解、追蹤，並提供相關防疫協助，如有發燒症狀不得進入辦公場所，員工上班時全程佩戴口罩，勤洗手、注意咳嗽禮節，並加強環境衛生管理，隨時清潔工作場所之公共區域及不定期委請具備合格執照之專業廠商進行行舍環境整體清潔消毒。

八、 鼓勵客戶使用數位銀行、網路ATM等服務，亦密切監控網路交易、確保後台系統穩定運作。

九、 因應疫情，自5月17日至5月28日止，台北證券商停止客戶現場看盤及用餐；台中及七賢證券商，對於現場看盤客戶將落實防疫及實聯制。

十、 有關股東會部分，彰銀預計於6月18日召開，已擬定因應方案，將依指揮中心、金管會及集保公司等單位發布之規範，採行高規格防疫措施，有任何變動也將立即公告股東知悉。另請投資人多加使用電子投票出席股東會行使表決權，以兼顧防範疫情並維護股東參與會議的權利。

彰化銀行表示，除將持續落實各項防疫措施外，並將滾動式精進防疫措施，隨時調整各項防疫工作，嚴陣以待，配合中央做好最好的準備，齊心抗疫，全力以赴，期與客戶及員工攜手度過此次疫情。

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