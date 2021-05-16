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疫情升溫 國泰產險調整「心疫滿分」臨櫃投保方式

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

國泰產險今(16)日宣布，為了配合政府防疫政策需求，以避免群聚，本周一(17日)起，國泰產險各營業單位將以發放號碼牌方式分段辦理「心疫滿分」臨櫃投保案件，有購買防疫保單需求的民眾，亦可洽熟識的國泰人壽業務人員辦理或撥打國泰人壽客服專線0800-036-599推薦服務人員。

國內新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心15日已宣布，即日起至5月28日止提升雙北地區疫情警戒至第三級，許多縣市也隨即提升疫情警戒至準第三級，國泰產險防疫保單心疫滿分，因保障完整，近期受到民眾熱烈討論。

國泰產險表示，面對新冠肺炎疫情的威脅，國內疫情持續再擴大，考量民眾也需要透過保險強化自身保障，雖然決定明天起調整防疫保單心疫滿分的臨櫃辦理方式，但民眾還是可以透過國泰人壽業務員購買心疫滿分，替自己加添保險保障。

若民眾對相關商品內容有疑問，可撥打國泰產險客服專線0800-212-880洽詢。

國泰人壽 疫情 產險

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