疫情升級 台灣金控全額補助全集團員工疫苗費用

因應雙北疫情升至第三級警戒，台灣金控暨銀行董事長呂桔誠昨天召開緊急經營管理會議，共同研商因應對策，推出五大強化防疫措施。台灣金控今天宣布，全額補助施打疫苗費用擴及至全金控集團的所有員工。

呂桔誠表示，防疫如作戰，在配合中央的全國防疫因應措施的前提下，確保營運不中斷。

台銀表示，落實營業單位「實聯制」制度，及人流管制。台銀已備妥實聯制QR Code系統，用手機掃碼，即可進入銀行辦理業務，不需要接觸填表。台灣金控全集團員工施打疫苗的費用，將全額補助。

為降低染疫風險，全金控集團即日啓動彈性上班時間，並授權各單位主管自行評估，可彈性調整同仁的上下班時間。同時，部分單位實施部分人員居家辦公。

因應疫情發展，啟動區域聯防制度，各單位間人力彼此支援，以維營運不中斷。同時，預為規劃「跨區域聯防機制」，為疫情可能再升級的情況超前部署。

防疫期間，台銀鼓勵民眾多多利用 ATM、網路銀行、隨身銀行 APP 及網路ATM 等各項低接觸的工具辦理金融服務，便捷又安全。

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