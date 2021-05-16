證交所宣示台股基本面良好 備妥各項因應措施維穩

本土疫情升溫，臺灣證券交易所今（16）晚宣示，臺股不會休市，疫情期間將密切注意每日盤中價量變化，維護市場交易秩序，並督促券商配合相關維運措施，若出現非理性下跌，將適時採取相關穩定措施。

證交所強調，無論疫情如何發展，由於股市交易影響國家經濟重大，為保障投資大眾買賣股票權益，市場不會休市，也請投資大眾萬勿驚惶，目前已啟動異地備援辦公機制，也有居家辦公方案，有多個備援系統可供運作，平日都定期演練相關切換作業，確保營運持續不中斷。

此外，證交所將確保上市公司的資訊發布不會延遲，並配合各項防疫政策，盡可能做到資訊能及時傳達至投資市場，亦會督促上市公司確保資訊傳達的及時性，並密切注意疫情對公司影響。

隨國內本土確診病例大增，疫情轉趨嚴峻，證交所發布新聞稿說明抗疫相關因應方案，希望投資大眾不要驚慌，配合政府相關防疫措施，一起度過疫情考驗。

證交所表示，自去年全球疫情爆發以來，各國經濟普受衝擊，但台灣經濟表現良好，維持正成長3.11%，實屬難能。

今年以來國內經濟持續表現亮眼，上市公司獲利良好，根據主計總處概估，今年第1季經濟成長率8.16%，創下10年半單季新高；2020年全體上公司總稅前純益2兆8,891億元，年增21.47%，且預計今年將可發放股利達1.5兆元，均創下歷年新高。

累計1至4月全體上市公司總營收11兆7,531億元，年增24.76%，顯示在疫情期間，國內總體經濟及上市公司表現優於大多數國家。

證交所說，歐美、日本、韓國、新加坡疫情延燒甚久，但股市表現漲多於跌，台灣疫情長期控制良好，新近染疫雖略顯增加，但相對各國而言，仍屬於輕微尚可控制，上星期累計跌幅達8.43%，應已反映上述疫情變化，國內投資人不宜過度反應，只要全民配合政府防疫政策，相信對整體經濟及市場的影響應可降至最低。

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