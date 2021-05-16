富邦金升級14項防疫措施 萬華、蘆洲區同仁居家上班

台灣疫情嚴峻，因應雙北第三級疫情警戒，富邦金控（2881）每日依疫情變化，機動性召開金控暨子公司疫情應變小組會議，今日宣布自5月17日起再度提升防疫規格，全面啟動14項升級防疫措施，包括：凡居住地或上班地點在萬華區、蘆洲區跨區移動上班的同仁，5月17日至5月28日期間均以居家辦公為原則；並擴大異地辦公及居家辦公規模；並實施六個梯次分流上下班，正常班比例由50%再調降至30%等。

富邦金控表示，在此疫情嚴峻時刻，將持續發揮正向的力量，對內落實防疫措施，確保同仁及客戶健康與職場安全，對外也將持續提供有序、專業的金融服務。

富邦金控14項升級版防疫措施說明如下：

1、防疫應變小組：依每日疫情變化，機動性召開金控暨子公司疫情應變小組會議。

2、職場安全防疫：內外勤同仁於辦公場所及外出時，一律全程佩戴口罩，維持社交距離。

3、高風險性之居家辦公安排：萬華區、蘆洲區跨區上班的同仁，住居所或辦公地點符合其一，5月17日至5月28日期間以居家辦公為原則。

4、提高異地辦公、居家辦公、同棟分散樓層辦公之人數規模：凡啟動後同一單位於不同辦公地點或樓層辦公的同仁，無論上下班時間，不得見面或餐敘。

5、提高同仁通勤分散度：實施六個梯次分流上下班，正常班比例由50%再調降至30%。

6、安排相關同仁進行核酸檢測，公司全額負擔費用。

7、全面暫停台灣與海外子公司間之雙向離境出差。

8、調整會議進行方式：

（1）全面暫停跨大樓間之實體會議、訓練或活動。

（2）同棟大樓間之會議、訓練或活動：人員跨樓層會議，以電話或視訊為主；實體會議之場地密度需低於50%，且總人數仍需低於20人為原則，並採梅花座或加大座位間距，並落實全程佩戴口罩。

9、全面停止同仁參加外部舉辦實體會議、訓練或活動。

10、提高營業處所防疫規格：各大樓至少每週全面消毒一次，電梯至少每小時消毒一次；各子公司營業處所每日加強清潔並至少每週全面消毒一次，櫃台設置透明隔板，並實施進出單一動線及人流管制，落實社交距離。

11、持續實施訪客管制措施：如有約訪必要性，限定使用低樓層訪客區，嚴禁訪客進入職場區域。

12、持續實施活動足跡通報及防疫：

（1）對於無要求／無法佩戴口罩或緊密狹小之營業場所及場域，若同仁或同住親友有與確診個案活動足跡之上述地點及時間重疊者，儘量安排同仁居家辦公14天，返回職場續為自我健康監測7天。

（2）同住親友被通知停班停課／遠距上課者，公司將儘量安排同仁於同住親友停班停課／遠距上課期間進行居家辦公，返回職場後續為自我健康監測7天。

13、持續落實內部疫情通報機制：同仁或其同住親友如有採檢或確診，第一時間辦理通報。

14、幸褔食堂僅提供外帶餐盒，關閉員工運動中心。

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