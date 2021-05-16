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周一開盤國安基金備戰！財部信心喊話：台股基本面佳

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

本土疫情大爆炸，台股周一開盤恐面臨巨大衝擊，對此，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華今（16）日表示，國安基金會持續密切關注疫情影響及股市動態，若有必要，不排除召開國安基金臨時委員會，討論是否啟動護盤機制；但他不忘強調，台股基本面強勁，投資人不用過度恐慌。

阮清華指出，台股周一開盤情況仍是未定之天，但財政部將密切關注，目前看起來，對股市衝擊最大的是國內疫情，雖然周日本土確診還是三位數，但相較周六，本土感染病例並未大幅度增加，未來疫情發展還需再觀察。

阮清華強調，台灣經濟是這些年來最好的狀況，除了少數消費短期內會受到疫情衝擊，其他像是出口表現、生產活動、投資動能都沒有明顯變化，電子產業啟動各項防疫措施、與政府密切合作，生產活動不受干擾，台灣經濟還是非常穩健，他呼籲投資人「要冷靜、要理性，不要讓恐慌心理從一分擴大到十分。」

據悉，國安基金是否採取護盤措施，有三大觀察指標，包括外資動向、國際股市，以及台股成交量，成交量代表，台股就算下跌，是否有買盤進場承接，如果承接意願很強，就不是大問題。

在外資動向部分，財經官員解釋，先前台股重挫，但外資賣超規模並未明顯擴大，回顧上周五（14日），外資僅賣超137億元，且外資賣股後也並未全數匯出資金，這部分將列為重要觀察指標。

第二是國際股市表現，近期台股因疫情擴大而轉趨下跌，但美股表現相對穩健，道瓊指數上周五大漲360點。

財經官員說，除台股開盤表現，也會觀察國際股市，近期國際盤回穩、美股上周五收盤大漲，台股周一開盤不一定那麼悲觀，且美國疫情受到控制、經濟也邁向復甦，對台灣出口景氣有幫助。

第三，台股周一開盤時若大跌，是否有資金進場承接，還是無量下跌，此為重要觀察指標。

財經官員解釋，近期台股成交量很大，顯示台股大跌時，買盤承接力道仍強、對台股後市仍深具信心，「最怕的是無量下跌」，因此，台股成交量的狀況，也是國安基金是否進場的重要觀察指標。

至於國內公股行庫是否銜命進場護盤？財經官員說，公股銀行設有自己的投資團隊，會自行決定何時進場，若遇到台股非理性下跌、投資價值浮現時，相信它們進場加碼的意願也會隨之提升。

台股成交量 國安基金 疫情

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