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臺灣企銀成立疫情指揮小組 強化防疫措施

經濟日報 / 記者陳美君╱台北即時報導

因應雙北地區進入防疫第三級警戒，且全台各地已有不少縣市提升至準三級，臺灣企銀成立疫情指揮小組，由總經理擔任總召集人，隨時因疫情採取動態式應變措施，並建置全行疫調系統及時掌控訊息。本周末該行已緊急採購防護面罩，下周起優先配發高風險地區營業單位面對客戶第一線櫃檯人員，降低同仁暴露於疫情風險，同時維持金融服務不中斷。

為避免通勤人員集中於尖峰時刻搭乘大眾交通工具，居住雙北地區或雙北地區上班之行員，自周一(17日)起採彈性上班，時間可從上午8點30分至9點50分，下班時間也隨之配合調整，以分散上下班人潮，減少通勤相互感染風險。

臺灣企銀嚴格要求客戶進入各營業場所皆須配帶口罩、酒精消毒手部、保持社交距離、人流管制，原施行紙本實聯制，周一(17日)起增加手機線上掃碼填寫姓名及電話，降低接觸機會。該實聯制資料僅配合主管機關疫情調查及聯繫使用，保存28日後刪除，民眾無須擔心個資外洩。

臺灣企銀於日前分批啟動異地備援，周一全面施行異地及分層辦公，總行大樓採彈性分次到班時間，以免久候電梯群聚之風險；另電梯及洗手間等皆須分流，部分人員居家辦公，除了規劃營業單位人員分組上班，並建置鄰近分行備援機制，隨疫情變化機動調度；同時要求互為備援的員工上、下班時間皆不得接觸，並取消辦理各類非必要會議、課程、拜訪等活動，採線上溝通。

另高風險地區之萬華分行，評估採最低業務人力上班，以維持營運不中斷，並已要求同仁中午不要外出用膳，自帶便當並在行內用餐，同時每日早、中、晚用酒精擦拭ATM、號碼機、櫃台等區域，加強整體環境清潔消毒。總行大樓員工餐廳，自5月17日至6月8日改採製作外帶便當供同仁購買，避免外出群聚用餐之風險；該行並已陸續清查總行及營業單位居住於高風險地區(如萬華）名單，研擬居家辦公可行性。

臺灣企銀鼓勵客戶使用數位銀行、網路ATM等服務，亦密切監控網路交易、確保後台系統穩定運作，在疫情期間，ATM使用率及異常通報機制，由原連續假期期間通報升級調整為每日通報。另有關6月25日股東常會已研擬相關配套，並依據主管機關公布防疫配套做調整，若有更動將於公開資訊觀測站發布重大訊息公告。

臺灣企銀強調非常時期，首要任務是保護員工職場安全以及確保延續金融服務，除了請同仁隨時留意自身健康狀況，有問題立即回報總行，由總行協助處理；面對變種病毒須長期抗戰，臺灣企銀表示防疫將以嚴謹及超前部署的心態隨時調整，保護員工責無旁貸，同時為廣大中小企業客戶的金融服務，也不因疫情而中斷。

疫情 臺灣企銀

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