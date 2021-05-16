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全球人壽強化防疫措施 確保同仁安全、營運不中斷

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

全球人壽有鑑於雙北防疫警戒已升到三級且確診人數不斷攀升，今（16）日提出以下幾大因應措施，強化防疫作為，以確保同仁安全與營運不中斷。

1. 全球人壽位於新竹以北及宜蘭之外勤同仁盡量不需要進職場，以線上(電話、網路等)服務及處理保戶需求；在高風險地區之雙北市的營業服務據點，一律採取最低營運人力，以降低人員染疫風險，維持營運不中斷。

2. 全球人壽總公司內勤同仁執行分流上班(上午7:30-10:30)，避免人流過度集中。並請居住於熱區同仁，自5月17日起居家辦公2週，同日啟動異地辦公與居家辦公計劃。

3. 凡進辦公室同仁需全程戴口罩，會議室等公共空間每天加強消毒，盡量採視訊或電話會議，保持社交距離，若必須實體會議，也不超過5人。公司所有社團活動取消，總、分公司健身房暫時關閉、總公司團膳一律改外帶便當。

4. 公司內外勤同仁皆設有防疫窗口，落實防疫通報與自主健康管理機制，確保同仁安全健康無虞。

此外，針對已確認罹患「新型冠狀病毒肺炎」(COVID-19)住院治療，或各種強制隔離之要保人或被保險人，因疫情而被實施無薪假或非自願性失業者及醫護人員，提供「快速理賠」、「續期保費緩繳3個月」、「申請補發保單免收手續費」與「保單借款利息緩繳或降息0.5%，期間6個月」等4大關懷服務措施。保戶若有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線(0800-000-662)，或是與全省各通訊處業務人員聯繫。

因疫情升溫，全球人壽建議辦理保單借款及契約變更等保全服務，請多加利用官網保戶專區線上辦理，減少面對面接觸機會，一起齊心抗疫度過此關。

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