佛心！永豐金擴居家上班 萬華最小人力、採檢全補貼

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

佛心金控！本周末雙北升級至三級警戒，永豐金控（2890）周末緊急開會應變，今（16）日宣布，為了保護員工安全、降低風險、兼顧防疫，宣布三大疫情警戒措施。

第一，自5/15日起至5/28日，啟動居家上班機制，銀行將視疫情發展情況逐步提升至3,000人，「相當於銀行總人力的1/2」。

第二，另外，針對北部萬華、蘆洲區之據點，則以最小人力上班維運至5/28，其餘員工基於安全關懷採居家上班。

據了解，永豐金控總經理朱士廷已經發信給員工，指出面對來勢洶洶的疫情，我們與員工必須上下一心，處變不驚、通力合作，堅守我們的社會責任，持續落實營運不中斷，提供客戶專業服務，更重要的是必須兼顧防疫，盡全力照顧員工，降低任何可能的風險，同仁如與確診者接觸，或有疑慮時，將針對採檢給予全額補貼。

第三，永豐金控今天也發出新聞稿，指出面對嚴峻疫情，永豐金控各子公司對外營業單位全面採實聯制，並啟動人員彈性分流上下班與異地備援；所有會議全面線上化；取消接駁車、禁止所有同仁跨大樓移動，大樓全面禁止外賓進入；關閉餐廳/交誼聽，員工內部用餐開放辦公桌及會議室進行等。

朱士廷表示，值此防疫重要關鍵時刻，唯有大家通力合作、相互支持，才能攜手抗疫，共同守護健康，一起戰勝病毒！

永豐金控 疫情

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