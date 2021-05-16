三大電子票證攜手抗疫 上班前記得先記名

防疫當前，抗疫人人有責！三大票證業者攜手合作，在上班日前呼籲上班族，搭乘大眾運具除了把口罩戴好戴滿，還要記得把手上的電子票證完成記名，保護自己也保護他人。

包括一卡通公司董事長李懷仁、悠遊卡公司董事長陳亭如、愛金卡公司董事長黃瑞典同心呼籲，請上班族今天就把手中的一卡通/悠遊卡/icash2.0完成記名，電子票證記名即具有實名制的作用，可以查詢搭乘捷運、公車、YouBike等大眾運具的足跡，也可具體落實疫調追蹤。

電子票證的記名相當簡單，只要在記名網頁上輸入外觀卡號及填寫個人資料，即可完成記名，也完全免費。

由於雙北市已經進入防疫三級警戒，三大電子票證業者也提醒民眾，上班族搭乘大眾運具時別忘記隨時把口罩戴好，在車廂內、候車區也都禁止飲食，即使在戶外最好也是戴緊口罩，將自身防疫措施做好，共同幫助台灣盡快走出緊張的疫情。

一卡通記名網頁：

https://www.i-pass.com.tw/Page/CardRegister

悠遊卡記名網頁：

https://ezweb.easycard.com.tw/eccl2/apply.action

愛金卡記名網頁：

https://www.icash.com.tw/Register/Register1

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