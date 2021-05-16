證券業緊急加入 金融三業異地及居家辦公已達225家

本土疫情急速升溫，連二日各破180與206人確診，為嚴防群聚感染風險，金融機構加緊異地備援或居家辦公，同時目前已有三例確診或接觸確診者，券商近日積極加入佈署後，據金管會（16）日公布最新統計，金融三業從下周一開始，將有高達215家金融機構啟動居家或是異地辦公，營運者不會中斷。

本土疫情升溫，銀行局今天完成調查，銀行業已採行或預計在下周採行異地辦公者，共27家本國銀行總行部分單位、17家外銀及陸銀在台分行；另各有14家本國銀行總行部分單位、25家外銀及陸銀在台分行已採行或下周將採行居家辦公，其中外陸銀短短三天就增加18家要異地或居家辦公，明顯跟上腳步。

銀行局副局長黃光熙表示，目前確診或是接觸觸診者，除了昨天已公布的富邦金（2881）員工有人確診與合庫銀接觸確診者外，今日新增一家是中華郵政有員工確診，目前三家都已完成消毒工作。

此外證期局今天也完成最新統計，證期局副局長郭佳君下午受訪時說，目前共有31家券商、3家投信與10家期貨商改採異地辦公，顯然較上周四公布時大幅增加，其中光券商就增加21家之多，期貨商更是增加了9家，等於短短三天增加了30家機構；另外改採居家辦公的券商有22家，投信投顧各有12家、13家，另外也有10家期貨採居家辦公。證券業整體共有101家（有重疊）機構採異地辦公或是居家辦公。此外，郭佳君說，截至目前為止並沒有證券業者通報有員工接觸或是確診新冠肺炎。

保險局主祕蔡火炎則說明，目前統計，有22家壽險、19家產險實施異地或是居家辦公，其中同時二者都採取的壽險業有16家，二者方案都採取的產險業有12家。至少有居家或異地辦公其中一種的壽險業有6家、產險業有7家。蔡火炎強調，幾乎所有壽險業都已全數採取確保營運不中斷的因應措施，此外蔡火炎也說，目前保險業者並沒有任何一家申報有員工確診或是接觸確診者。

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