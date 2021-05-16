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雙北升三級警戒 花旗週末緊急開會：擴大居家辦公規模

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

花旗台灣在防疫措施一直超前部署。面對近日疫情再升級，花旗台灣昨（15）日緊急召開臨時會議，宣布再擴大居家辦公規模，除少部分例外及必要情況外，中後台同仁以居家辦公為原則，前台同仁也啟動分A/B組上班，以保障員工及客戶的安全，同時維持正常營運，持續服務客戶。

 

花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示：「保障員工與客戶的健康與安全是花旗的第一要務。從去年疫情爆發以來，花旗持續配合中央疫情指揮中心，與員工和客戶共同防疫，採取高規格的防疫措施，超前部署，持續實施異地辦公及居家辦公。自去年疫情爆發，我們在防疫上已經做了各項不同情況的預備，亦投注在相關設備，最高可達80%員工在家上班。隨著台灣疫情升溫，我們昨日也緊急開會宣布提高居家辦公的比例，除少部分例外及必要情況外，無需面對客戶中後台同仁以居家辦公為原則，前台同仁亦實施分A/B組上班，以兼顧員工的健康安全及維持服務不中斷。」

 

花旗同時照顧到員工的心理健康，若同仁面對疫情感到焦慮或需要諮詢，花旗再增加免費的員工諮詢管道。除了原有與旭立文教基金會合作的「員工協助方案」，提供員工每年六次免費面對面諮詢服務與不限次數的電話線上諮商外，今年五月中再推出全新的每週7天、每天24小時「諮詢資源Guide Resources」，隨時提供全面的員工關懷與服務，與ComPsych機構合作，員工可透過電話或網站就個人和工作生活相關的問題獲得專家專業諮詢，過程完全保密，且全程免費。

 

花旗危機管理團隊亦隨時發出最新相關訊息，提醒同仁最新的防疫規定及相關足跡，也請同仁若有接觸到需隔離者要隨時回報；同時也要求同仁在辦公室內需佩戴口罩，禁止聚集用餐，保持社交距離，避免實體會議；加強消毒及清潔分行及辦公場所；分行也持續進行量體溫、手部消毒、請進入分行客戶佩戴口罩等防疫措施。

 

花旗台灣一向採取積極且嚴謹的防疫措施。花旗員工、員工家人、客戶和社會大眾的健康安全是花旗最重要的考量。花旗台灣密切監測疫情發展，適時調整營運，並向員工提供即時的防疫措施及訊息，以保障大家的健康，持續提供客戶服務。

花旗 疫情

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