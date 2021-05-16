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台銀拉高防疫規格 台灣金控所有員工施打疫苗全額補助

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
台銀為因應疫情升溫，今（16）日宣布五大防疫措施。 圖／報系資料照
台銀為因應疫情升溫，今（16）日宣布五大防疫措施。 圖／報系資料照

因應雙北疫情升至第三級警戒，台灣銀行今（16）日指出，台銀董事長呂桔誠上周六立即召開緊急經營管理會議，共同研商因應對策。在會議中指示，防疫如作戰，在配合中央的全國防疫因應措施的前提下，確保營運不中斷，宣布五大措施。

一、落實營業單位「實聯制」制度，及人流管制。（該行已備妥實聯制QR Code系統，用手機掃，即可進入銀行，不需要接觸填表）

二、全額補助施打疫苗費用擴及至全金控集團的所有員工。

三、為降低染疫風險，全金控集團即日啓動彈性上班時間，並授權各單位主管自行評估，可彈性調整同仁上班時間。同時，部分單位實施部分人員居家辦公。

四、因應疫情，啟動區域聯防制度，各單位間人力彼此支援，以維營運不中斷。同時，預為規劃「跨區域聯防機制」，超前規劃因應倘疫情再升級之情況。

五、防疫期間，請鼓勵民眾多多利用 ATM、網路銀行、隨身銀行 APP 及網路 ATM等各項低接觸之金融交易服務，便捷又安全。

疫情 ATM 台銀

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