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因應雙北疫情升級 合庫啟動高規格防疫措施

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
合庫啟動高規格防疫措施。 示意圖／報系資料照
合庫啟動高規格防疫措施。 示意圖／報系資料照

隨著國內疫情不斷蔓延，合庫銀行今（16）日發布新聞稿指出，內部展現高效率之防疫應變能力，宣布自即日採行更高規格防疫措施，以保護客戶同時也照顧員工的健康。

合庫銀行繼5月15日完成第一階段異地辦公之布署，因應中央流行疫情指揮中心宣布台北市、新北市自5月14日起至5月28日升級為第三級警戒，該行旋即於5月16日召集防疫小組緊急視訊會議，研擬多項更高規格之防疫措施，於5月17日啟動第二階段異地辦公機制，包含總行大樓各單位(含金控)人員進行異地辦公，落實人員分流；此外，為進一步降低人員移動產生傳播風險，該行宣布減少非急迫性的會議，儘量採行視訊方式召開；各部門教育訓練、業務會議等，亦改採視訊或延期舉行。

合庫銀行位於雙北市區的營業據點計有96家分行，針對營業單位之備援計畫均已備妥完善，可確保營運不會因疫情中斷，另也建議儘量採取電話及視訊方式洽訪客戶；合庫銀行同時也清查實際居住蘆州及萬華等較高風險地區同仁數，並未超過全體員工人數之1%，評估人力調度應無虞，合庫銀行刻正規劃在必要時啟動員工居家辦公機制，以有效分散及降低風險，確保不論疫情如何變化，均可提供客戶安心的服務品質。

合庫銀行前為因應進入防疫第二級，已啟動分行客戶實聯制(於5月17日實施QR Code實聯制)，並增加委請專業廠商對總行及各營業單位進行環境消毒之頻率，同時強化各項防疫措施，如電梯搭乘人數限制、嚴禁於電梯內交談與飲食、員工餐廳改以打包帶回個人座位使用、暫停非急迫性或必要性之拜訪等。

合庫銀行表示除將持續落實各項防疫措施外，並將滾動式防疫精進措施，隨時調整各項防疫工作，嚴陣以待，配合中央做最好的準備，齊心抗疫，全力以赴，期和廣大的客戶及員工一起平安渡過此次疫情。

另外，合庫金控（5880）集團（銀行以外子公司）因應疫情升級措施包括：

一、金控總公司與各子公司自17日起陸續啟動異地或遠距居家上班，降低群聚風險，確保業務營運不中斷。

二、數次通告各子公司同仁務必遵守防疫措施(戴口罩、量體溫、勤洗手等)；如有與確診個案足跡重疊者，應立即通報並落實自我健康監測或自主健康管理。

三、證券子公司各分公司已加強消毒，將自17日起加裝隔板；並以分公司業務區域作分組，建立相互備援機制，確保營運服務不中斷。

四、其他各子公司亦將依循下列具體防疫措施原則辦理，以降低傳染風險。

1.辦公同仁分流控管，降低交互傳染機率，管控不同單位人員進出其他單位。

2.嚴格管控外部人員進入營業單位與各大樓，外部訪客採實聯制登記姓名與聯絡方式；包裹信件一律在外部櫃檯簽收，禁止宅配人員進入。

3.加強體溫量測與酒精消毒，除用餐時間外全程戴口罩，由各單位主管及總務監督管理。

4.內部會議儘量改採視訊會議方式進行，並以電話聯繫取代內外部業務洽談。

5.停止室內社團活動、關閉運動場館與員工餐廳等高度群聚場所。

五、各子公司對居住在蘆洲、萬華等高風險地區同仁加強防疫通報與抗疫物資補給。

合庫金 疫情

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