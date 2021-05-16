兆豐防疫升級 居家上班演練完妥

兆豐金控（2886）今（16）日指出，上周五已完成全體同仁居家辦公訓練，為預防措施，昨日已開通全員遠端作業帳號，徹底完成在家實地演練。

兆豐銀行表示，由於該行海外據點多、海外疫情更加嚴重、早就執行分組或居家上班。公股銀行最早將國內外防疫不同階段的分級SOP早已建置妥，包括封城狀態的演練都已完成，這波疫情升溫中超前部署，兆豐銀行也是最早開始執行異地辦公的公股行庫。因應雙北進入防疫第三級，有七大措施：

1、兆豐銀行各營業單位已建置同區及跨區的備援機制，除加強防疫清潔並實施數位實聯制。

2、總處核心單位及核心業務已提早於5月6日啟動異地辦公，董總也即刻開始分棟大樓異地辦公，目前異地辦公人數約300人。

而其他單位已規劃妥分A.B組辦公的機制，俟機啓動分組在家上班。

3、確保ATM提領及資訊系統正常使用、密切監控網路交易。

4、總處的大樓禁止訪客上樓。各分行及總行各單位也減少外訪客戶及來行洽談的訪客。

5、取消餐聚及各類大小大型活動。

6、取消教室上課的訓練課程，避免群聚。

7、必要會議一律採視訊會議。

由於兆豐銀行最早將國內外防疫不同階段的分級SOP早已建置妥。首長與各單位的溝通皆視訊、line等工具聯繫，無需因為疫情而特別再出來召開會議。

在其他子公司部分，兆豐證券各分公司實施現場客戶人數管制，分公司如有狀況，由其他分公司接單服務。其他視疫情情況採滾動式更新防疫措施。

兆豐保險5月13日已啓動異地辦公及居家辦公，5月17日將擴大辦理同仁異地辦公及居家辦公，採滾動式更新防疫措施。

兆豐票券5月17日啟動異地辦公及樓層分散辦公，董總分開辦公辦公室5月20日前內完成，所有同仁均下載台灣社交安全APP即時掌握疫情，並啟動董事會議全程以視訊方式召開。

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