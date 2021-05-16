疫情嚴峻 金管會呼籲投資人關注基本面、多用電子投票

疫情嚴峻，金管會今（16）日發布新聞稿呼籲，投資人應關注公司基本面，並多利用電子投票行使股東權利。

金管會表示，根據主計總處概估，今年第1季經濟成長率8.16%，創下10年半單季新高，財政部前公布我國今（110）年累計至4月底出口1,329.1億美元，較上年同期增28%，顯示我國總體經濟持續成長。

金管會表示，截至目前台股上市櫃公司（含KY公司）已有95%公司申報今年第1季財報，經統計合併營收較去年同期增加18.7%，稅前純益較去年同期大幅增加160%；另集中市場今年截至4月底本益比約22.85倍，現金殖利率達2.54%，上市櫃公司基本面尚屬穩健。金管會呼籲投資人關注上市櫃公司基本面，金管會將密切注意疫情對總體經濟影響及台股表現，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。

金管會說明，為便利股東行使表決權，金管會已規範全體上市櫃公司自107年1月1日起召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，以電子投票方式行使股東表決權具便利性，不受股東會召開時間與地點之限制。配合中央流行疫情指揮中心宣布於5月15日起至5月28日提升雙北市疫情警戒標準至第三級階段，考量股東現場出席股東會將有更多防疫措施必須遵守，金管會再次提醒，請投資人多多使用電子投票出席股東會行使表決權，以實際行動合作團結抗疫，以利上市櫃及興櫃公司股東會順利召開。

金管會表示，投資人使用電子投票目前共有三種管道，分別是使用手機透過證券商下單APP、「集保e存摺」APP連結平台，或者使用電腦登入「股東e票通」平台(網址https://www.stockvote.com.tw)進行投票。金管會已請公司及股務代理機構，加強宣導股東積極採用電子投票出席股東會，以兼顧防範疫情並維護股東參與會議之權利。

商品推薦