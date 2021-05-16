擔心台產「防疫保單」沒保到？ 查詢網站看這邊

隨著本土疫情不斷擴散，民眾為了自保，產、壽險業者的防疫保單也跟著熱賣，根據金管會5月13日公布的數據顯示，產險防疫保單承保件數已高達236萬件，相較4月底暴增56萬件，其中最熱門的就是台灣產物保險已停賣的「防疫保單」。

根據台灣產物保險官網統計，目前防疫保單受理進度總共出單218萬2572件，五月出單進度60萬件，四月更超過101萬件，達成率近6成，台灣產物保險也正力拚於6月底前完成350萬件全數核保。

官網也強調，被保險人在保險契約期間內，依中華民國各政府機關為防治法定傳染病需要，被認定應接受居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫者，就會依照保險契約約定，定額給付「隔離或檢疫補償保險金」。

金管會日前也表示，台產防疫保單的客戶即便還沒完成核保，但只要在核保條件內被隔離，產險公司就會理賠，且該保單正在洽國際再保承接，以分散承保風險，民眾不用擔心得不到理賠金。

另外，許多人都關心保單的受理進度，民眾可至台灣產物保險官網查詢，點進「保單受理進度查詢」頁面，輸入「被保險人身分證字號」和「被保險人生日」，按下「確定查詢」按鍵，就可得知保單受理的最新狀況。

台灣產物保險防疫保單查詢網站：台灣產物保險官方網站

台產官網保單受理進度查詢頁面。圖擷自 台灣產物保險官網

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