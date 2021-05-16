證期局：股東會仍需實體召開

雙北防疫升至第三級，金管會證期局昨（15）日統計，5月17日至28日共有261家上市櫃及興櫃公司開股東會，其中157家位於雙北市。證期局副局長郭佳君表示，指揮中心將股東會視為活動，不受室內五人及戶外十人「家庭及社交」限制，同時依規定，股東會需在6月底前召開完畢，距6月底前還很長，公司應可就場地再好好安排。

依公司法與證交法規定，股東會需在6月底前召開完畢，不開放線上股東會，開會通知需在45天前公告，這些都沒有法令空間；但若6月底前開不完股東會，依法裁罰24萬～480萬元，金管會可視「參酌不可抗力之因素」降低裁罰，但郭佳君強調，距6月底前還很長，公司可就場地再好好安排。

郭佳君說，證期局統計5月17日至28日共有261家上市櫃及興櫃公司開股東會，這261家公司中，去年共有28家超過50人出席。不過股東會應視為活動，不受室內五人與戶外十人的限制，因為指揮中心目前只限制「家庭與社交活動」，金管會認為應該還是有空間，也要再跟指揮中心確認。各公司要落實人流控管，既使在室內都要有一定間隔距離，且要實名制。目前還沒有公司向金管會反映要申請線上召開股東會或召開實體股東會有困難。

未來能否開放線上股東會？郭佳君說，法令上不准。若疫情防疫警戒拉高，能否在函令上有特別解釋？郭佳君說，金管會要再跟經濟部討論一下，但當初沒有開放線上，就是考量公司技術面上還沒辦法保證讓想要參加股東會的股東都能順利連線參加，為確保股東權益行使，所以沒有開放。

被問到若疫情再升溫，二周內暫時停止上班上課，股東會是否還要召開？證期局說還沒有腹案；若公司要申請緊急延期來得及嗎？郭佳君說，股東會要延期，公司要先經董事會決議，要改日期並對外公告，依法要在45天前公告，恐怕也來不及6月底前開完。

郭佳君說，目前離6月底前還有時間，各公司可考量備用場地或戶外搭一些符合防疫規格場所，希望儘量在6月底前完成。

若公司考量真不行，經董事會決議要改變或時間，金管會證期局會來考慮，涉及疫情「不可抗力之因素」，要不要處罰會有考量空間。

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