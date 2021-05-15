華銀推「宅金融」 在家不出門就享金融服務

國內疫情逐漸升溫，保持社交距離已是防疫共識。華南銀行對零接觸提出「宅消費-在家就能購物消費」、「宅生活-華南金融生態圈便利生活體驗」、「宅理財-智慧理財資訊一手掌握」及「宅貸款-線上填補資金缺口」的「宅金融」，不出門就可以享有金融服務。

像是民眾在家裡不論逛網拍或叫外送，使用「Rich+富家卡」可享有國內消費最高4％回饋，透過線上就能不出門快速辦卡。華南銀行數位存款帳戶SnY APP更主打「快速收付」、「聰明消費」及「智能理財」，除快速6分鐘開戶流程外，SnY APP連結華銀支付(台灣Pay)，在家就能繳稅、繳費、線上購物及理財。

而華銀與臺灣集中保管結算所合作開放銀行第二階段服務，客戶可以在「集保e手掌握」APP上查詢本行的台外幣帳務餘額與明細資訊，提供客戶款、券資產一站式整合服務，提供客戶良好的消費體驗，還可以享有優惠賺點數。

另外，面對疫情金融市場震盪，「華南好基智」智能理財線上服務，協助理財客戶可透過多元化的投資組合配置以分散其投資風險。有別於其它銀行推出的智能理財，華南銀行提供全台首家可以信用卡支付智能理財的功能，幫助客戶在資金分配及運用上更具空間及彈性。

華銀提供全新直覺式界面的「快易貸」申請平台，讓客戶能快速得到試算結果，最低1.85%起，最高300萬額度，最快3分鐘得知結果，即時填補所需的資金。

此外，華銀還提供許多差異化的創新服務，以業界唯一線上申請附加人身保險之信貸「吉享保」專案為例，貸款金額最高200萬元，期間最長5年，申請核准後保費由華銀負擔，借款人無須額外支付保險費，並可享有身故、完全失能、意外身故或暫時喪失工作能力等保障，使債務不致留給家人負擔。

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