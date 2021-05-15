聽新聞
test
0:00 / 0:00
富邦金內勤員工確診 核酸結果出爐前相關員工居家辦公
富邦金控（2881）今（15）日晚間回應，指出一名內勤同仁於5月14日晚上7時許通報確診COVID-19；該員工作性質單純，不會接觸到任何客戶，上班均佩戴口罩，早晚量測體溫正常方進入職場區域。
富邦金控獲知該同仁確診後隨即安排專業消毒廠商於5月14日晚上11點執行全棟大樓之全面環境消毒，並已安排同一辦公樓層及有可能接觸的全部同仁及同住親友進行核酸檢測。
為確保同仁健康無虞，於核酸檢測結果出爐前，富邦金控將安排相關同仁居家辦公。
富邦金控自去年COVID-19疫情開始，即持續採行多項防疫措施，每日關懷同仁健康及追蹤活動足跡，並要求上班全程佩戴口罩。近日疫情持續擴散，即日起，富邦金控將再度提升防疫規格，並動態調整因應，嚴格落實各項措施，以確保職場安全與同仁健康。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言