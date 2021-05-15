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富邦金內勤員工確診 核酸結果出爐前相關員工居家辦公

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
富邦金控。 圖／聯合報系資料照片
富邦金控。 圖／聯合報系資料照片

富邦金控（2881）今（15）日晚間回應，指出一名內勤同仁於5月14日晚上7時許通報確診COVID-19；該員工作性質單純，不會接觸到任何客戶，上班均佩戴口罩，早晚量測體溫正常方進入職場區域。

富邦金控獲知該同仁確診後隨即安排專業消毒廠商於5月14日晚上11點執行全棟大樓之全面環境消毒，並已安排同一辦公樓層及有可能接觸的全部同仁及同住親友進行核酸檢測。

為確保同仁健康無虞，於核酸檢測結果出爐前，富邦金控將安排相關同仁居家辦公。

富邦金控自去年COVID-19疫情開始，即持續採行多項防疫措施，每日關懷同仁健康及追蹤活動足跡，並要求上班全程佩戴口罩。近日疫情持續擴散，即日起，富邦金控將再度提升防疫規格，並動態調整因應，嚴格落實各項措施，以確保職場安全與同仁健康。

富邦金控 疫情 口罩

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