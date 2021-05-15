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2機構通報疫情均已消毒 銀行局：所有銀行營運不中斷
疫情升溫，金融業傳出有員工確診，從業人員也擔心染疫風險，金管會銀行局今天表示，目前有合庫銀行通報土城分行員工接觸確診者，及富邦金控通報有員工確診，均已進行清消，未有週一不營業的情形。目前亦無銀行通報週一有分支機構無法開業情形。
富邦金控今天緊急發信給全體員工表示，有員工在5月14日晚間通報確診COVID-19，該員已依衛生主管機關指示進行處置，公司當晚已安排專業消毒廠商執行全面性消毒完畢；當晚同樓層的全數員工及同住親友均配合於家中未外出，並加強自我健康監測。今起同樓層員工及同住親友已陸續進行PCR核酸檢測，並積極追蹤檢測結果。
銀行局表示，各銀行已依據中央流行疫情指揮中心發布之「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」，擬定相關因應對策，包括實施異地辦公、居家辦公等，以維持營運不中斷；若遇有確診事宜，亦會維護客戶及員工安全，配合疫情指揮中心指示辦理。
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