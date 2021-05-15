雙北1569家銀行周一正常營運 僅2家通報確診及接觸案例

雙北疫情防治升至第3級，有部份銀行與金融機構傳出確診。銀行局副局長黃光熙今（15）日下午受訪時表示，本國銀行（含總分行）在台北市有986家，新北市有583家，合計雙北有1569家銀行分行據點。目前有合庫銀行通報土城分行員工接觸確診者，及富邦金控（2881）通報有員工確診，均已進行清消，未有周一不營業之情形。另目前亦無銀行通報周一有分支機構無法開業之情形。

此外黃光熙也表示，各銀行已依據中央流行疫情指揮中心發布之「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續營運指引」，擬定相關因應對策，包括實施異地辦公、居家辦公等，以維持營運不中斷；若遇有確診事宜，亦會維護客戶及員工安全，配合疫情指揮中心指示辦理。目前有合庫銀行通報土城分行員工接觸確診者，及富邦金控通報有員工確診，均已進行清消，未有周一不營業之情形。另目前亦無銀行通報周一有分支機構無法開業之情形。

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